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28.01.2021, 08:03

"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото

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"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото
"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото
"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото"Прекрасно сохранились". Ученые нашли в США части черепа динозавра – фото

Ученые нашли в штате Нью-Мексико, США, "прекрасно сохранившиеся" части черепа динозавра рода Паразауролофы (Parasaurolophus) вида cyrtocristatus. Статья ученых из Канады и США опубликована в журнале PeerJ.

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Parasaurolophus – это род динозавров с клювом, которые жили 73-76 млн лет назад. Как пишут ученые, их наиболее выразительная черта – трубчатый гребень, который простирается над верхней частью черепа и за пределы затылка.

В отличие от сородичей, у вида cyrtocristatus – более короткий гребень, он резко изгибается вентрально над задним концом верхушки черепа.

Сейчас известен один скелет данного вида, который был найден в 1923-м, пишут исследователи. У него был хорошо сохранившийся скелет, однако плохо сохранился череп.

Новые части черепа "прекрасно сохранились", вероятно, принадлежали подростку и были найдены в общине Фрутлэнд в Нью-Мексико, пишут ученые. Они прекрасно сохранились и позволят установить видоспецифичные диагностические признаки черепа Parasaurolophus cyrtocristatus, считают исследователи.

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"Сохранность этого нового черепа впечатляет, наконец, в деталях раскрываются кости, которые составляют гребень этого удивительного динозавра", – сказал Daily Mail соавтор исследования Джо Сертич, куратор изучений динозавров в Денверском музее природы и науки.

После десятилетий исследования вида теперь можно предположить, что Parasaurolophus cyrtocristatus использовали эти гребни как звуковые резонаторы и "визуальные дисплеи" для общения внутри их собственного вида, считает соавтор исследования, заведующий кафедрой палеонтологии позвоночных и вице-президент естественной истории Королевского музея Онтарио Дэвид Эванс.

По его словам, найденный череп действительно примечателен своей сохранностью. Он позволит ответить на старые вопросы о том, как устроен гребень, и аргументированности выделения Parasaurolophus cyrtocristatus в отдельный вид. "Для меня эта окаменелость очень захватывающа", – подытожил Эванс.

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Фото – PeerJ/Gates TA, Evans DC, Sertich JJW. 2021

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Теги: ученые, динозавр, череп, Паразауролоф, нью-мексико
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