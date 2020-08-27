Палеонтолог спешила на встречу и случайно нашла кость динозавра возрастом 166 млн лет

В Шотландии палеонтолог Эльза Панчироли случайно нашла кость стегозавра, когда бежала на встречу со своей научной группой

На острове Эйгг в Шотландии ученая Эльза Панчироли спешила на встречу со своей научной группой по палеонтологии и случайно нашли кость динозавра, возраст которой составляет 166 млн лет. Об этом сообщает BBC.

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Кость, которую нашла Панчироли, имеет длину около 50 см и принадлежит стегозавру, считают ученые. Открытие Панцироли датировано средним юрским периодом.

"Я поняла, что наткнулась на что-то неправильное. Было непонятно, какому именно животному принадлежала кость, но не было сомнений, что это окаменелость динозавра", - рассказал Панчироли, уточнив, что ее открытие было случайностью, поскольку она бежала, чтобы догнать остальных членов группы, которые были "довольно далеко".

Ее находка имеет значение, поскольку ранее у ученых не было подтверждений, что стегозавры жили на территории Шотландии. Теперь эта кость находится в коллекциях Национального музея Шотландии в Эдинбурге.

В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

В марте ученые нашли остатки самого маленького динозавра в мире.

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Владислав Сердюк

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