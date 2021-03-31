"Внушающий ужас". В Патагонии найден череп динозавра, который жил 85 млн лет назад: фото
На юге Аргентины в Патагонии ученые нашли череп крупного хищного динозавра, которого на местном языке мапуче назвали "внушающий ужас". Об этом сообщает BBC со ссылкой на Journal of Vertebrate Paleontology.
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Как отмечается, рогатый Llukalkan aliocranianus был около 5 метров в длину и бродил по Южной Америке 85 миллионов лет назад.
Исследователи заявили, что рядом с ним обнаружили останки еще одного хищного динозавра Viavenator exxoni и назвали это очень необычным.
Как и тираннозавр рекс, лукалканский динозавр был двуногим с очень короткими руками, но по сравнению с тираннозавром размер его можно считать средним.
У Лукалхана были короткие рога и крошечные пальцы. По оценкам ученых, он весил от одной до пяти тонн.
Согласно исследованию, это был грозный хищник с большим черепом и мощными целюстями.
Результаты анализа показывают, что слух у Лукалхана был лучше, чем у других динозавров из семейства абелизаврид, что, вероятно, сделало его более успешным охотником.
Он жил на Земле в меловой период – в последнюю эпоху перед исчезновением динозавров.
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