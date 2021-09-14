UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Проект Colossal. Генетики задумали воскресить мамонтов до 2030 года – и это не фантастика

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 10:49
Проект Colossal. Генетики задумали воскресить мамонтов до 2030 года – и это не фантастика - Фото
Скриншот из видеозаписи NOVA PBS Official

Американская биотех-компания Colossal Biosciences в кооперации с генетиком из Гарварда собирается "воскресить" исчезнувшие виды животных, в том числе вымершего тысячи лет назад шерстистого мамонта – и вновь заселить им арктическую тундру. Об этом амбициозном проекте пишет TechCrunch.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ради этого сотрудники намерены использовать новейшие технологии редактирования генома, в том числе CRISPR. Пока что этот метод едва вышел на первые тесты на людях: как правило, пока усилия направлены на редактирование одного вызывающего болезнь гена.

Мамонты вымерли около 4000 лет назад. Последние десятилетия генетики понемногу извлекают и расшифровывают ДНК этих животных из клыков, костей, зубов и волос, которые находят палеонтологи в вечной мерзлоте и в замерзших степях.

По доступным на 2021 год данным, азиатские слоны – самые эволюционно близкие к шерстистым мамонтам: их геномы совпадают на 99,6%. Авторы идеи намерены взять материал слона, отредактировать его геном, – и вырастить гибрид. Первую пару гибридных телят авторы идеи намерены получить "в ближайшие четыре-шесть лет".

Читайте также: Удалось расшифровать ДНК животных возрастом почти 1,3 млн лет

Исполнительный директор и соучредитель Colossal Biosciences, бизнесмен Бен Ламм, уверен: их наработки в дополнение к возвращению древних вымерших видов помогут сохранить находящиеся на грани исчезновения виды и вернуть те, которые пропали недавно из-за деятельности людей.

Еще один соучредитель компании – профессор генетики в Гарвардской медицинской школе Джордж Черч. Он полагает, что такое воскрешение видов поможет "оживить арктические луга". В 1980-х он разработал первый метод прямого геномного секвенирования и участвовал в проекте Геном человека. Сейчас он руководит синтетическими биологическими исследованиями в Институте Висса, где сосредоточился на синтезе целых генов и геномов.

В компании утверждают, что среди их консультантов – лидеры в области биоэтики и геномики. "Мы возглавляем новое направление бионауки. Мы берем на себя ответственность. И мы видим свет в конце тоннеля", – пишет компания у себя на сайте.

Черч и Ламм считают, что ради таких проектов нужно быть очень гибким в плане "раскрутки" и привлечения общественного внимания, и берут пример с Илона Маска и его SpaceX. Они уже убедили первых инвесторов, что камбэк мамонта – нечто большее, чем чисто пиар-проект: на днях Colossal объявила о получении $15 млн инвестиций.

Читайте также: Проведено крупнейшее исследование генома украинцев: какие результаты 

Их задумка – не фантастика. В феврале 2021 года черноногий хорек по имени Элизабет Энн стал первым клонированным исчезающим видом в Северной Америке. Животное клонировали из ДНК в замороженных образцах тканей, которые собрали еще в 1988 году.

По словам Ламма, даже если их усилия провалятся, в процессе будут собраны новейшие данные и разработаны методы, которые сильно продвинут науку.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука технологии биология клонирование генетика crispr геном мамонт Colossal Biosciences
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 