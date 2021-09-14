Проект Colossal. Генетики задумали воскресить мамонтов до 2030 года – и это не фантастика

Американская биотех-компания Colossal Biosciences в кооперации с генетиком из Гарварда собирается "воскресить" исчезнувшие виды животных, в том числе вымершего тысячи лет назад шерстистого мамонта – и вновь заселить им арктическую тундру. Об этом амбициозном проекте пишет TechCrunch.

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Ради этого сотрудники намерены использовать новейшие технологии редактирования генома, в том числе CRISPR. Пока что этот метод едва вышел на первые тесты на людях: как правило, пока усилия направлены на редактирование одного вызывающего болезнь гена.

Мамонты вымерли около 4000 лет назад. Последние десятилетия генетики понемногу извлекают и расшифровывают ДНК этих животных из клыков, костей, зубов и волос, которые находят палеонтологи в вечной мерзлоте и в замерзших степях.

По доступным на 2021 год данным, азиатские слоны – самые эволюционно близкие к шерстистым мамонтам: их геномы совпадают на 99,6%. Авторы идеи намерены взять материал слона, отредактировать его геном, – и вырастить гибрид. Первую пару гибридных телят авторы идеи намерены получить "в ближайшие четыре-шесть лет".

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Исполнительный директор и соучредитель Colossal Biosciences, бизнесмен Бен Ламм, уверен: их наработки в дополнение к возвращению древних вымерших видов помогут сохранить находящиеся на грани исчезновения виды и вернуть те, которые пропали недавно из-за деятельности людей.

Еще один соучредитель компании – профессор генетики в Гарвардской медицинской школе Джордж Черч. Он полагает, что такое воскрешение видов поможет "оживить арктические луга". В 1980-х он разработал первый метод прямого геномного секвенирования и участвовал в проекте Геном человека. Сейчас он руководит синтетическими биологическими исследованиями в Институте Висса, где сосредоточился на синтезе целых генов и геномов.

В компании утверждают, что среди их консультантов – лидеры в области биоэтики и геномики. "Мы возглавляем новое направление бионауки. Мы берем на себя ответственность. И мы видим свет в конце тоннеля", – пишет компания у себя на сайте.

Черч и Ламм считают, что ради таких проектов нужно быть очень гибким в плане "раскрутки" и привлечения общественного внимания, и берут пример с Илона Маска и его SpaceX. Они уже убедили первых инвесторов, что камбэк мамонта – нечто большее, чем чисто пиар-проект: на днях Colossal объявила о получении $15 млн инвестиций.

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Их задумка – не фантастика. В феврале 2021 года черноногий хорек по имени Элизабет Энн стал первым клонированным исчезающим видом в Северной Америке. Животное клонировали из ДНК в замороженных образцах тканей, которые собрали еще в 1988 году.

По словам Ламма, даже если их усилия провалятся, в процессе будут собраны новейшие данные и разработаны методы, которые сильно продвинут науку.

Евгений Пилипенко

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