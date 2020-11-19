На дне озера в Литве нашли останки средневекового воина: вещи хорошо сохранились – фото

Ученые считают, что это останки молодого человека. Причина его смерти пока не установлена

Примерно в 40 км на северо-восток от Вильнюса на дне озера Асвяя археологи обнаружили останки средневекового воина. Об этом пишет литовский ресурс lrt.lt.

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Во время осмотра и фиксации остатков старого моста Дубингяй на глубине девяти метров под слоем ила и песка были обнаружены останки не захороненного человека с принадлежащими ему предметами.

Ученые полагают, что это был воин: рядом с ним обнаружен меч, два ножа, а также хорошо сохранившиеся высокие кожаные сапоги со шпорами.

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Археологи предположили, что находка датирована XVI веком.

Причина смерти по костям пока не определена. Сейчас их исследуют на медицинском факультете Вильнюсского университета. Археологические находки переданы в Литовский национальный музей.

Асвяя – самое длинное озеро Литвы: почти 30 км со всеми ответвлениями. Здесь уже более 20 лет ведутся археологические раскопки и другие исследования.

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Евгений Пилипенко

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