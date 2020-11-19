UA

На дне озера в Литве нашли останки средневекового воина: вещи хорошо сохранились – фото

19.11.2020, 09:37
На дне озера в Литве нашли останки средневекового воина: вещи хорошо сохранились – фото - Фото
Фото: A. Kuzmicko / lrt.lt

Ученые считают, что это останки молодого человека. Причина его смерти пока не установлена

Примерно в 40 км на северо-восток от Вильнюса на дне озера Асвяя археологи обнаружили останки средневекового воина. Об этом пишет литовский ресурс lrt.lt.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время осмотра и фиксации остатков старого моста Дубингяй на глубине девяти метров под слоем ила и песка были обнаружены останки не захороненного человека с принадлежащими ему предметами.

Ученые полагают, что это был воин: рядом с ним обнаружен меч, два ножа, а также хорошо сохранившиеся высокие кожаные сапоги со шпорами.

Читайте также: Ученые нашли в янтаре останки самого маленького динозавра в мире

Археологи предположили, что находка датирована XVI веком.

Фото: G. Krakausko / lrt.lt

Фото: G. Krakausko / lrt.lt

Причина смерти по костям пока не определена. Сейчас их исследуют на медицинском факультете Вильнюсского университета. Археологические находки переданы в Литовский национальный музей.

Асвяя – самое длинное озеро Литвы: почти 30 км со всеми ответвлениями. Здесь уже более 20 лет ведутся археологические раскопки и другие исследования.

Читайте также: 2700 лет назад израильтяне использовали каннабис во время богослужений – ученые

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
история останки озеро средневековье ДНО воин Асвяя

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Короли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине

РасследованиеКороли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине
 