2700 лет назад израильтяне использовали каннабис во время богослужений – ученые

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Археологическое исследование показало, что древние израильтяне сжигали каннабис в ходе своих религиозных ритуалов. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что найденное в храме 2700-летнего возраста в Тель-Араде хорошо сохранившееся вещество было идентифицировано как каннабис, включая его психоактивное соединение тетрагидроканнабинол.

Исследователи пришли к выводу, что каннабис мог быть сожжен для того, чтобы повысить уровень экстатического погружения верующих.

Сообщается, что это первое доказательство того, что психотропные препараты использовались в ранних иудейских богослужениях.

Храм был обнаружен в пустыне Негев, примерно в 95 км к югу от Тель-Авива, в 1960-х годах.

В последнем исследовании, опубликованном в археологическом журнале Тель-Авивского университета, археологи утверждают, что в алтаре были скрыты два других алтаря из известняка – на них сохранились остатки сожженных веществ.

Авторы исследования сообщили, что на одном алтаре был найден ладан, а на втором тетрагидроканнабинол, каннабидиол и каннабинол были обнаружены на втором алтаре.

Исследователи добавляют, что результаты в Тель-Араде позволяют предположить, что каннабис также использовался в богослужениях в Храме Иерусалима.

Они обосновывают свою догадку тем, что 2700 лет назад святыня в Араде была частью крепости на вершине холма на южной границе Иудейского царства и, как известно, была построена как уменьшенная версия библейских описаний Первого Храма в Иерусалиме.

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