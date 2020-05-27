Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Под виноградником на севере Италии нашли древнеримский мозаичный пол: фото

Под виноградником на севере Италии нашли древнеримский мозаичный пол: фото - Фото
Римская мозаика под виноградником в Италии (Фото: Comune di Negrar di Valpolicella)
27.05.2020, 17:58

В Италии, в сельской местности недалеко от Вероны обнаружили прекрасно сохранившийся мозаичный пол древнеримской виллы

На севере Италии под виноградником археологи обнаружили древнеримский мозаичный пол. Об этом сообщается в Facebook коммуны Неграр-ди-Вальполичелла, на территории которой была сделана находка.

Археологи опубликовали изображения хорошо сохранившегося мозаичного пола и остатки фундамента, которые были скрыты под полутораметровым слоем земли.

Отмечается, ученые более века назад нашли доказательства существования древнеримской виллы в районе Неграр-ди-Вальполичелла, к северу от Вероны.

На сайте коммуны пишут, что исследователи наконец сделали это открытие "после десятилетий неудачных попыток".

Теперь ученые со всей осторожностью продолжают раскопки, стараясь максимально сохранить остатки древнего здания.

Сообщается, что исследователи обсуждают с владельцами виноградника и муниципалитетом наиболее подходящие способы "сделать этот спрятанный под ногами археологический клад доступным для общественности".

Отмечается, что для завершения раскопок понадобятся значительные ресурсы, которые пообещали предоставить местные власти.

Читайте также: Ученые нашли захоронение военачальника с колесницей: ему 2500 лет

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
археология мозаика древний Рим верона италия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 