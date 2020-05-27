Под виноградником на севере Италии нашли древнеримский мозаичный пол: фото

Римская мозаика под виноградником в Италии (Фото: Comune di Negrar di Valpolicella)

На севере Италии под виноградником археологи обнаружили древнеримский мозаичный пол. Об этом сообщается в Facebook коммуны Неграр-ди-Вальполичелла, на территории которой была сделана находка.

Археологи опубликовали изображения хорошо сохранившегося мозаичного пола и остатки фундамента, которые были скрыты под полутораметровым слоем земли.

Отмечается, ученые более века назад нашли доказательства существования древнеримской виллы в районе Неграр-ди-Вальполичелла, к северу от Вероны.

На сайте коммуны пишут, что исследователи наконец сделали это открытие "после десятилетий неудачных попыток".

Теперь ученые со всей осторожностью продолжают раскопки, стараясь максимально сохранить остатки древнего здания.

Сообщается, что исследователи обсуждают с владельцами виноградника и муниципалитетом наиболее подходящие способы "сделать этот спрятанный под ногами археологический клад доступным для общественности".

Отмечается, что для завершения раскопок понадобятся значительные ресурсы, которые пообещали предоставить местные власти.

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