Впервые в истории медицины для восстановления частичного зрения у слепого человека применили генную инженерию: "подправив" ганглиозные клетки сетчатки, американские ученые сделали их снова светочувствительными. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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58-летний мужчина ослеп в 18 лет в результата пигментного ретинита. При этом генетическом заболевании нарушается функция клеток, которые фиксируют свет, преобразуют его и через зрительный нерв передают сигналы для мозга.

Генетики изменили клетки так, что там снова началось производство канальных родопсинов – светочувствительных белков ChrimsonR. Фоторецепторы при этом не были затронуты терапией.

Чтобы подвести "инструмент" в нужное место, исследователи ввели в глаз мужчине аденовирус с геном, который кодирует белок, способный воспринимать желтоватый спектр. Спустя пять месяцев мужчине дали спецочки, которые проецируют визуальные изображения на сетчатку в этом спектре, и провели курс обучения.

На седьмом месяце эксперимента пациент сообщил, что понемногу начал снова видеть. В очках он смог увидеть ноутбук, коробки для скрепок, стеклянные стаканы, полосы на пешеходном переходе и другое.

По словам авторов терапии, его мозг "выучил новый язык" – начал сопоставлять нетипичные новые сигналы от сетчатки с картиной внешнего мира. Электроэнцефалограмма доказала, что мозг и в самом деле реагировал на визуальные сигналы от глаза.

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"Впервые в истории пациент сообщил о каких-либо улучшениях с помощью оптогенетики", – радуются авторы терапии. Они полагают, что их методика потенциально может работать для всего спектра таких расстройств.

Авторы предупредили, что зрение не восстановится настолько, чтобы он мог читать или распознавать лица: для этого нужно очень высокое разрешение, что пока невозможно с такой технологией.

Однако, пишет MedicalXpress, даже тот уровень зрения, который был достигнут, "невероятно важен для повседневной жизни слепого человека", говорят они. Теперь мужчина может за счет зрения обнаруживать большие препятствия на пути, а не с помощью трости слепого.

Генетики уточнили, что этот пациент – не единственный, кому ввели генный инструмент. Из-за пандемии COVID-19 добровольцы не могли нормально приходить в медцентры и тренироваться: "Мы не знаем, насколько хорошо это будет работать с другими, но проверка концепции действительно впечатляет".

В 2018 году китайский ученый Хэ Цзянькуй после использования CRISPR сообщил, что девочки-близнецы Лулу и Нана родились с модифицированной ДНК, которая делает их устойчивыми к ВИЧ. В начале 2020-го его вместе с напарниками приговорили к тюремному заключению и штрафу.

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Евгений Пилипенко

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