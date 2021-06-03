Внезапно. Тестикулы и мозг человека содержат наибольшее количество общих белков
У людей головной мозг и тестикулы имеют наибольшее количество общих белков. Это обнаружила международная группа ученых, о чем пишет в статье для журнала The Royal Society Open Biology.
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Авторы отмечают, что ранее были обнаружены "некоторые признаки сходства" между семенниками и человеческим мозгом, а они, чтобы понять, так это или нет, провели сравнительный анализ белков, которые вырабатываются в разных частях тела.
Между мозгом и яичками оказалось наибольшее сходство – 13 442 общих белков.
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Исследователи логично предположили, что эти два органа используют наибольшее количество "общих" генов среди всех органов. Они пошли дальше и выяснили, что большинство общих белков участвуют в развитии тканей и коммуникаций.
Это неудивительно, отметили они, если вспомнить, что белки указанных органов потребляют большое количество "топлива" – один для процесса мышления (мозг), другой – для ежедневного производства миллионов сперматозоидов (семенники).
Помимо этого, оба органа перемещают вовне часть создаваемого в них материала в процессе экзоцитоза: сперматозоиды – факторы оплодотворения, нейроны – нейромедиаторы для связи между клетками, тканями и органами.
Авторы добавили, что ранее была найдена связь между определенными расстройствами мозга и сексуальной дисфункцией, а некоторые исследователи даже заявили о связи между качеством спермы и интеллектом. По мнению ученых, эти темы заслуживают более тщательной проработки.
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