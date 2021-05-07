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Зачем зевают животные – и люди в том числе. Ученые решили, что не от скуки: исследование видео

07.05.2021, 14:31
Фото: pixabay.com
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Чем больше головной мозг у позвоночных животных и чем больше количество нейронов на единицу объема, тем дольше они зевают. Такое исследование провела международная группа ученых, результаты опубликовал вчера журнал Nature Biology.

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Был проанализирован 1291 зевок у 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц. Авторы ходили в зоопарки, ждали у вольеров и фотографировали, а также смотрели видео с зевающими животными в сети.

В статье отмечают, что зевота не насыщает кровь кислородом – это миф. Однако она якобы выполняет терморегулирующую функцию: охлаждает мозг за счет одновременного вдыхания прохладного воздуха и растяжения мышц у рта. Замечено, что люди редко зевают (обычно 5–10 раз в день), когда прижимают к голове что-то прохладное.

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Также было установлено, что независимо от размера тела, продолжительность зевоты у разных видов увеличивается с увеличением размера головного мозга и количества нейронов в нем. Другими словами, чем больше/активнее "процессор", тем лучше его нужно охлаждать.

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Выяснилось, что млекопитающие зевают дольше птиц. Ученые объясняют это тем, что у птиц выше температура тела и их кровь быстрее охлаждается; якобы потому им хватает коротких зевков.

Авторы подытожили, что обществу, "возможно, надо перестать считать зевоту грубостью, и вместо этого понять, что человек непроизвольно пытается оставаться внимательным".

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Видео: Faculty of Science Utrecht University

Евгений Пилипенко
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наука исследование животные мозг биология зоология млекопитающие физиология зевота зевание
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