Центр осиротевших диких животных в штате Нью-Йорк показал, как у них относятся к основным питомцам – медведям. Во время импровизированного "дня рождения" косолапых смотритель Джим Ковальчик кормил их тортом и угощал кофе.
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"Все медведи рождаются в январе, потому в этот день мы коллективно празднуем их день рождения. С праздником, ребята!" – подписали видео 19 января.
В кадре также можно увидеть игрушку для медведей, которую благотворители подарили центру аккурат перед "днем рождения" питомцев. Судя по поведению хищников, она пришлась им по душе.
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"Наша цель – обеспечить безопасность и заботу о животных, которые осиротели, и подготовить их к возможному возвращению к жизни в дикой природе. Своими усилиями мы надеемся побудить людей уважать дикую природу", – пишут о себе в центре.
Здесь обитают особи различных видов: сирийские бурые медведи, черный американский медведь, кадьяк и другие. Некоторые из них давно дружат друг с другом, отмечают смотрители.
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