На горе Клабучет в Румынии бурый медведь погнался за лыжником, который скатывался со склона. Об этом сообщает agerpress.ro.

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Сообщается, что горные спасатели трижды отгоняли зверя с участка горнолыжной трассы в лес, однако в последний раз он начал преследовать одного из туристов. В результате погони лыжник смог вырваться от зверя.

Теперь местные власти планируют переселить медведя в другое место.

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Станислав Стороженко

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