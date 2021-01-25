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В Румынии медведь погнался за лыжником – тот смог оторваться: видео видео

25.01.2021, 14:04
Скриншот из видео
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На горе Клабучет в Румынии бурый медведь погнался за лыжником, который скатывался со склона. Об этом сообщает agerpress.ro

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Сообщается, что горные спасатели трижды отгоняли зверя с участка горнолыжной трассы в лес, однако в последний раз он начал преследовать одного из туристов. В результате погони лыжник смог вырваться от зверя. 

Теперь местные власти планируют переселить медведя в другое место. 

Читайте также: На Шпицбергене белый медведь убил управляющего лагерем, который отпугивал медведей 

Станислав Стороженко
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Румыния лыжи медведь

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