На Шпицбергене белый медведь убил управляющего лагерем, который отпугивал диких зверей

Медведь залез к мужчине палатку и загрыз его, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось

В норвежской части острова Шпицберген неподалеку от Лонгйира белый медведь убил управляющего лагерем Йохана Котте, который как раз отвечал за работу по отпугиванию от кемпинга диких животных. Об этом сообщила местная еженедельная газета Svalbardposten.

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38-летний мужчина был убит медведем в собственной палатке — зверь залез туда в поисках еды. На помощь подоспели другие участники лагеря, они подстрелили медведя, но спасти Котте уже не удалось — его доставили в больницу, где он умер от полученных ран.

Подстреленный медведь был найден чуть позже возле местной взлетно-посадочной полосы.

Во время происшествия на территории лагеря было еще шесть отдыхающих. Хозяйка лагеря Мишель ван Дейк рассказала, что Котте как раз был нанят для того, чтобы отпугивать от палаток диких зверей. "Он прошел специальное обучение и знал, что и как работает, но это ему не помогло", — добавила она.

До этого на Шпицбергене белый медведь последний раз нападал на человека в 2011 году, а всего за 50 лет было совершено пять нападений со смертельным исходом. Несмотря на то, что местным жителям разрешено носить огнестрельное оружие, стрелять в белых медведей можно только в случае крайней необходимости, поскольку эти звери находятся на грани вымирания.

25 июля на Шпицбергене была зафиксирована рекордно высокая температура — 21,7 градусов по Цельсию.

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Дарья Мостовая

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