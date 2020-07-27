На арктическом архипелаге аномально высокая температура. Побит новый рекорд

Причиной роста температуры на архипелаге Шпицберген назвали тепловую волну

На норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую за всю историю метеорологических наблюдений температуру - 21,7 градуса Цельсия. Об этом сообщает Норвежский метеорологический институт, пишет AFP.

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Вечером 25 июля на Шпицбергене температура была 21,7 градуса Цельсия - это на 0,5 градуса больше предыдущего рекордного показателя, установленного еще в 1979 году. Причиной роста температуры на архипелаге назвали тепловую волну. Из-за нее в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не превышает 8 градусов.

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За последние 46 лет температура на Шпицбергене уже поднялась на 3-5 градусов, в частности в зимний период. Из-за роста выбросов парниковых газов в атмосферу, средняя температура на архипелаге к концу века увеличится на 7-10 градусов, отмечают исследователи.

СПРАВКА. Архипелаг Шпицберген расположенный в 1300 километров от Северного полюса. Он известный популяцией белых медведей, там находится хранилище семян "конца света", которое с 2008 года собирало запасы мирового сельскохозяйственного урожая в случае глобальной катастрофы.

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Наталия Софиенко

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