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На арктическом архипелаге аномально высокая температура. Побит новый рекорд

27.07.2020, 10:52
На арктическом архипелаге аномально высокая температура. Побит новый рекорд - Фото
Архипелаг Шпицберген (Фото: pixabay)

Причиной роста температуры на архипелаге Шпицберген назвали тепловую волну

На норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую за всю историю метеорологических наблюдений температуру - 21,7 градуса Цельсия. Об этом сообщает Норвежский метеорологический институт, пишет AFP.

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Вечером 25 июля на Шпицбергене температура была 21,7 градуса Цельсия - это на 0,5 градуса больше предыдущего рекордного показателя, установленного еще в 1979 году. Причиной роста температуры на архипелаге назвали тепловую волну. Из-за нее в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не превышает 8 градусов.

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За последние 46 лет температура на Шпицбергене уже поднялась на 3-5 градусов, в частности в зимний период. Из-за роста выбросов парниковых газов в атмосферу, средняя температура на архипелаге к концу века увеличится на 7-10 градусов, отмечают исследователи. 

СПРАВКА. Архипелаг Шпицберген расположенный в 1300 километров от Северного полюса. Он известный популяцией белых медведей, там находится хранилище семян "конца света", которое с 2008 года собирало запасы мирового сельскохозяйственного урожая в случае глобальной катастрофы.

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Наталия Софиенко
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