США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео

В США спасли медведя, который в поисках еды залез в мусорный контейнер и застрял там. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На помощь животному пришли шериф с помощником. Полицейские открыли крышку мусорника, медведь выбрался оттуда и спокойно пошел по своим делам.

17 ноября в 07:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов Харьковской области, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь По данным полиции, жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным.

В Воронежской области России полицейские застрелили сбежавшего из частного зоопарка медведя , который убил одного человека и ранил владельца зверинца.

В городке Дуранго в штате Колорадо (США) медведь залез во внедорожник , выехал на нем со двора и сбил почтовый ящик.

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