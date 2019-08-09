Житель Канады смог отбиться от гризли карманным ножом: видео

Жителю Канады удалось остаться в живых, когда на него напал медведь гризли. Уже более недели мужчина находится в больнице, сообщает ВВС.

Колин Даулер ехал на велосипеде по отдаленной местности в провинции Британская Колумбия.

В какой-то момент в 30 метрах он увидел медведя. Мужчина остановился, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, но животное сразу же начало приближаться.

Когда Даулер понял, что бежать поздно, он взял трекинговую палку и приготовился обороняться.

Канадец рассказал, что поначалу пытался "договориться" с медведем: "Я говорил ему: я знаю, это твоя территория, я просто прохожу здесь - мы не должны этого делать".

Однако гризли начал атаковать. Он наносил удары лапами, а затем укусил мужчину в живот. "Это было так больно, я чувствовал горячую кровь", - рассказывает Даулер.

Когда медведь начал кусать его за ноги, канадец попытался выдавить ему глаза. В какой-то момент он даже претворился мертвым, но зверя это не остановило.

Тогда Даулер достал из кармана небольшой складной нож и ударил им гризли в шею. Медведь сразу убежал.

После нападения мужчина проехал на велосипеде около 7 км, чтобы добраться до лагеря. Товарищи оказали ему первую медпомощь и вызвали спасателей.

Даулер убежден, что если бы не они, он бы не выжил, так как сильно истек кровью.

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