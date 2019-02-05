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05.02.2019, 20:30

В СШУ мужчина убил напавшую на него во время пробежки пуму

В СШУ мужчина убил напавшую на него во время пробежки пуму - Фото
Фото: ЕРА

Американец получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения лица, рук, ног и спины

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В горах Колорадо американец во время пробежки подвергся нападению пумы. Мужчина вступил в схватку с животным, задушив его, сообщает ВВС.

Согласно официальному сообщению, мужчина услышал что-то позади себя, а когда обернулся - на него бросился горный лев.

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Животное стало кусать человека, но он смог вырваться. Мужчина убил пуму, самостоятельно выбрался из парка и позвал на помощь.

При этом американец получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения лица, рук, ног и спины.

Позже правоохранители нашли пуму. Она оказалась неполовозрелым самцом весом около 36 кг. Причина смерти – удушение.

Пумы, также известные как горные львы или пантеры, входят в семейство диких кошек. Они живут на территории всей Америки.

По словам официальных лиц, нападения горных львов в Северной Америке очень редки, за последние 100 лет их было менее 20.

Недавно дикий леопард вызвал панику в индийской деревне Ламба в Джаландхаре, штат Пенджаб, напав на местных жителей. Пять человек получили ранения.

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Теги: США, самооборона, лев, животное, пума
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