В СШУ мужчина убил напавшую на него во время пробежки пуму

Фото: ЕРА

В горах Колорадо американец во время пробежки подвергся нападению пумы. Мужчина вступил в схватку с животным, задушив его, сообщает ВВС.

Согласно официальному сообщению, мужчина услышал что-то позади себя, а когда обернулся - на него бросился горный лев.

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Животное стало кусать человека, но он смог вырваться. Мужчина убил пуму, самостоятельно выбрался из парка и позвал на помощь.

При этом американец получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения лица, рук, ног и спины.

Позже правоохранители нашли пуму. Она оказалась неполовозрелым самцом весом около 36 кг. Причина смерти – удушение.

Пумы, также известные как горные львы или пантеры, входят в семейство диких кошек. Они живут на территории всей Америки.

По словам официальных лиц, нападения горных львов в Северной Америке очень редки, за последние 100 лет их было менее 20.

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