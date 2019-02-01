Леопард 12 часов охотился на жителей индийской деревни: видео

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Сотни людей собрались на крышах своих домов, наблюдая за тем, как леопард бежит по узким улочкам, нападая на людей

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Дикий леопард вызвал панику в индийской деревне Ламба в Джаландхаре, штат Пенджаб, напав на местных жителей. Пять человек получили ранения, сообщает CNN.

Сотни людей собрались на крышах своих домов, наблюдая за тем, как леопард бежит по узким улочкам, нападая на людей.

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"Было много людей. Именно поэтому животное стало агрессивным. Также территория перегружена очень узкими переулками, из-за чего леопарда было трудно поймать", - рассказал местный чиновник Хушвиндер Сингх.

По информации ВВС, леопард терроризировал жителей деревни в течение 12 часов, прежде чем его поймали.

В ноябре 2018 г на севере Индии 12-дневный мальчик умер после того, как обезьяна вырвала его из рук матери и искусала

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Теги: хищник, Индия, нападение, животное, леопард
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