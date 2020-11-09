Медведица с медвежонком забрались на подлодку на Камчатке. Военные РФ их убили – видео

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В комментариях пользователи возмущены, что животных убили, а не усыпили и не отвезли в дикую природу

Осторожно! На кадрах – убийство животного.

Вчера, 8 ноября, в поселке Рыбачьем на восточном берегу Камчатки российские военные застрелили медведицу с медвежонком, которые приплыли по бухте Крашенинникова к атомной подлодке и залезли на ее корпус. Об этом пишет с видео местное издание Камчатка-Информ.

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Очевидцы говорят, что медведи забрались либо на К-44 "Рязань", либо на одну из подлодок серии "Борей".

Закадровый голос комментирует трагическую развязку: "Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С "Сайгой" подошел. А по-другому тут никак, ее даже отогнать нельзя. Тут только валить. Если отогнать, она попадет или в один поселок, или во второй. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Все, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая".

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Что стало с раненой медведицей, неизвестно.

В диспетчерской службе Вилючинска, куда обычно сообщают обо всех выходах диких зверей к жилью, об этом случае ничего не знают: военные решили разобраться сами.

Местные жители в соцсетях сообщают, пишет источник, что эта медвежья семья "уже несколько дней пугала людей" в Рыбачьем. Позднее военные заявили, что медведица ранее "агрессивно реагировала на людей", а для внепланового отстрела якобы вызвали инструктора-охотоведа.

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Видео: kamchat100

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Теги: убийство, подлодка, субмарина, медведь, камчатка
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