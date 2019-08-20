В Чернобыле нашли "крылатую медведицу" - фото

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружена редкая ночная бабочка медведица. Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Есть такое семейство ночных бабочек - медведицы. Тот, что попало в объектив нашего фотографа, имеет красивое название - Медведица Кайя. У нее действительно волосатая бурая голова, будто покрыта густой шерстью медведя. Гусеницы этих бабочек еще более мохнатые. Отсюда - и название семейства", - сообщили работники заповедника.

Однако экологи предупреждают, бабочка – ядовитая. Животное, съевшее "медведицу", будет страдать от пищевого отравления. Человек может получить кожное раздражение или аллергию, если коснется насекомого. При попадании шерстинок гусеницы бабочки в глаза, может возникнуть конъюнктивит.

Чернобыльский заповедник был создан в 30-километровой Зоне отчуждения в 2007 году как уникальный экологический эксперимент. Сейчас на его территории проживают более 400 видов животных, птиц и рыб, в том числе и краснокнижных.

После выхода на экраны популярного сериала HBO "Чернобыль" поток туристов в Зону отчуждения вырос вдвое.

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