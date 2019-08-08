Ученые собираются гнать под Чернобылем крафтовый самогон Atomik

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Украинские и британские ученые изготовили "с использованием традиционной методики homemade экспериментальный радиоактивно-безопасный высококачественный пшеничный самогон" Atomik. Об этом пишет пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Дистиллированный алкоголь разводили с чистой минеральной водой из глубокого водоносного слоя в Чернобыле, который, как уверяют в ГАЗО, "имеет схожий" химсостав с грунтовыми водами Шампани во Франции.

Опубликован научный отчет с результатами трехлетних исследований миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в с/х культуры на этой территории. В образцах пшеницы, выращенной в рамках алкопроекта, обнаружено "незначительное превышение допустимой концентрации стронция-90" - 20 Бк/кг.

Указано место, где выращивали пшеницу (нажмите, чтобы увеличить):

"Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество "примесей" в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке мы смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14. Его концентрация была не выше, чем в любом другом алкогольном напитке", - пишут ученые.

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В ГАЗО поддержали инициативу использования заброшенных земель зоны отселения на благо местных общин. "Итак, чернобыльская водка - это больше не один из мифов, а реальность", - отметил глава ГАЗО Виталий Петрук.

Указано место, где надеются организовать производство (нажмите, чтобы увеличить):

В планах исследователей - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения, и возвращать 75% прибыли на нужды общины с пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов. Авторы говорят, что не планируют промышленных масштабов производства водки, поскольку там - заповедник дикой природы.

Ученые говорят, что сегодня многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания с/х культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Для старта производства нужно еще решить ряд юридических вопросов. Atomik разработана в рамках проекта, финансируемого Советом по исследованиям природной среды Великобритании (NERC).

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