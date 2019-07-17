В Украине создадут геологическое хранилище ядерных отходов

Фото: пресс-служба ГАЗО

В Украине создадут геологическое хранилище для отработанного ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, чьи эксперты при поддержке МАГАТЭ приняли участие в летнем курсе по этой теме.

Сотрудники ГАЗО ознакомились со шведским опытом и заручились международной экспертной поддержкой для будущего создания такого подземного хранилища глубокого залегания в Украине (оно предусмотрено украинским законодательством).

"На сегодня это оптимальный вариант захоронения отработанного ядерного топлива и высокоактивных отходов. Такое хранилище является стабильным сооружением и находится глубоко под землей, гарантирует длительную изоляцию от попадания радиоактивных веществ в биосферу", - отметил председатель ГАЗО Виталий Петрук.

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Проект хранилища Украина разрабатывает при финансовой поддержке Еврокомиссии, на ним также работают международные эксперты консорциума, в который входит шведская компании SKB.

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции вследствие расплавления активной зоны реактора произошел взрыв. Выбросы нуклидов привели к самой масштабной радиационной аварии в истории атомной энергетики. В 2019-м вышел сериал НВО об этой катастрофе.

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