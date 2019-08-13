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Сериал помог: поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое

Сериал помог: поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое - Фото
Зона отчуждения (Фото: dazv.gov.ua/Facebook)
13.08.2019, 08:47

В зоне отчуждения за лето обучили 36 новых гидов, чтобы справиться с наплывом посетителей

За первые 6 месяцев 2019 года Чернобыльскую зону посетило больше 40 000 человек, сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения. Это в два раза больше, чем за первое полугодие 2018-го: тогда в зоне побывало 20 000.

Чтобы справиться с выросшим потоком туристов, за два летних месяца обучили 36 новых гидов, всего их теперь 110. При одном из вузов ожидается создание института или курсов, где гиды будут получать специальные знания и навыки для работы в зоне отчуждения.

За прошедшие пять лет, отмечают в Госагентстве, поток туристов увеличился почти в десять раз, и продолжает расти.

10 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о "зеленом коридоре" в зоне ЧАЭС.

8 апреля Беларусь открыла для туристов Чернобыльскую зону отчуждения.

10 января ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото

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