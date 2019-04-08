Беларусь открыла для туристов Чернобыльскую зону отчуждения

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В Беларуси запустили туристические маршруты в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

"Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас", - отметил заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

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По его словам, сначала группы будут отправлять примерно два раза в месяц. "Массовые экскурсии начнутся после обкатки главных маршрутов", - добавил он.

В 1986-1987 годах зона отчуждения называлась 30-километровой зоной: запрещенной для свободного доступа территорией, загрязненной радионуклидами с ЧАЭС

10 января 2019 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения показало животных, которые проживают на территории вокруг ЧАЭС - в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.