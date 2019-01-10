Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения показало животных, которые проживают на территории вокруг ЧАЭС - в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Опубликованы фото авторства Станислава Гуменюка и представителя Украинского центра исследования хищных птиц Сергея Домашевского.

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"В Череваче исследователи заметили лошадей Пржевальского. На льду реки Припять на что-то охотилась рысь. На лесной дороге встретились две самки оленя. Уже при возвращении экспедиции ученых некоторое время сопровождал дикий кабан. В кустах ивняка увидели лосиху: беспокоилась, очевидно, не столько за себя, как за двоих уже не маленьких лосят, которые спрятались рядом", - говорится в сообщении.

По словам ученых, в зиму животные вошли хорошо откормленными и с густым мехом.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua