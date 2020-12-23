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В Эквадоре сняли на видео пугающее мохнатое насекомое, притворившееся другим видео

23.12.2020, 10:19
Скриншот из видеозаписи David Weiller
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В тропических лесах бассейна Амазонки в Пуйо (Эквадор) фотограф дикой природы Дэвид Вейллер снял необычное существо: личинку моли Phobetron pithecium, в народе получившую название "обезьяний слизняк". Видео размещено у него в YouTube-канале.

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У личинки, которая в длину достигает 2,5 см, практически нет близких аналогов: она похожа на сброшенный экзоскелет мохнатого паука.

Ученых такая мимикрия не обманет – у гусеницы шесть выростов-ложноножек, тогда как у пауков восемь ног, но потенциальные враги насекомого в природе вряд ли умеют считать и, вероятно, стараются обходить "обезьяньего слизня" стороной.

СПРАВКА. Мимикрия – чрезвычайное внешнее и другое сходство между различными видами животных, которое чаще всего выработалось при эволюции как защитный (а порой и для "подкарауливания" добычи) механизм у одного или обоих видов. Преимущественно описывается явлением "овца в волчьей шкуре".

Личинка этого вида не ядовита, хотя внешний вид на это намекает. Это не хищник: она питается листьями.

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При дальнейшем развитии насекомого ложноножки укорачиваются и превращаются в присоски, а крошечные "лапки" могут просто отпасть, не причиняя вреда гусенице.

Видео: jamesdagmond

У взрослой моли размах крыльев до 3 сантиметров. По данным энтомологов, летающая днем самка Phobetron Hipparchia мимикрирует пчелу с пыльцевыми мешочками, а самец – осу:

Фото: ficonservancy.org

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Евгений Пилипенко
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