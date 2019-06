Паук свил паутину между Трампом и Дудой: видео

Вчера, 12 июня, между трибунами президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды на их совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома паук свил паутину. Видео со встречи опубликовал в Twitter американский телеканал CNN.

Паутину было видно со всех ракурсов. На записи с камеры, которая смотрела прямо на президентов, заметна тонкая нить паутины, блестящая на солнце.

Пользователи соцсети в комментариях назвали это хорошим знаком, демонстрирующими, что "между лидерами двух государств существует особая связь".

A spider web strand was caught between two microphones at a news conference with President Trump and Polish President Andrzej Duda. CNN's Jeanne Moos reports on the sticky situation. https://t.co/S7Jv7QGIbY pic.twitter.com/GxLc3WtVAo