Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 07:35

Паук свил паутину между Трампом и Дудой: видео

Паук свил паутину между Трампом и Дудой: видео - Фото
Анджей Дуда и Дональд Трамп (фото - EPA)

Насекомое свило паутину между микрофонами на трибунах президентов США и Польши

Вчера, 12 июня, между трибунами президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды на их совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома паук свил паутину. Видео со встречи опубликовал в Twitter американский телеканал CNN.

Паутину было видно со всех ракурсов. На записи с камеры, которая смотрела прямо на президентов, заметна тонкая нить паутины, блестящая на солнце.

Пользователи соцсети в комментариях назвали это хорошим знаком, демонстрирующими, что "между лидерами двух государств существует особая связь".

Смотрите также: Посаженный Трампом и Макроном "дуб дружбы" погиб: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: США, дональд трамп, польша, анджей дуда, паук, паутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 