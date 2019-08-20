Nature: Глобальное потепление ведет к рождению агрессивных пауков

Фото: Alex Wild / phys.org

Когда из-за постепенного повышения уровня Мирового океана (к этому приводит глобальное потепление) возрастет частота тропических штормов, популяции пауков эволюционируют: выживут более агрессивные. Об этом пишут биологи канадского Университета Макмастера в журнале Nature.

Эволюционист Джонатан Пруитт с командой изучал поведение самок паука вида Anelosimus studiosus, чей ареал обитания - побережье и ближайшая зона около Мексиканского залива, то есть как раз там, где чаще всего отмечаются тропические штормы.

Этот вид делится на колонии с разным набором унаследованных черт: есть "добрые" и "злые". Уровень агрессивности колонии идентифицировали по различным параметрам: число атакующих пауков, их скорость, противодействие другим паукам, склонность к каннибализму и прочему.

В ходе исследований выяснилось, что малые колонии "злых" эффективнее добывают ресурсы, но чаще конфликтуют без пищи долгое время и при повышении температуры среды. А штормы влияют на эти факторы хотя бы тем, что меняется количество летающих насекомых и температурные условия.

Были проанализированы пауки в 240 колониях, которые в прошлом году оказались на пути шторма Альберто и ураганов Флоренция и Майкл. "Агрессивные" колонии отложили и сохранили больше яиц, и уже к зиме у них было больше потомства, чем у "добрых".

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