UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рекордный "нырок" в прошлое. Удалось расшифровать ДНК животных возрастом почти 1,3 млн лет

18.02.2021, 09:55
Рекордный
Иллюстрация: depositphotos.com

Установлен рекорд сохранности нитей дезоксирибонуклеиновой кислоты – одной из основных макромолекул, которые отвечают "за жизнь". Палеогенетики расшифровали участки сильно деградировавшей ДНК из зубов мамонтов: те жили примерно 1,3 млн лет назад. Об этом пишет журнал Nature.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мамонты появились, как принято считать в современной науке, в Африке. Произошло этого ~5 млн лет назад. Затем они расселились по всему северному полушарию и вымерли в Европе относительно недавно – примерно 200 000 лет назад.

Были изучены геномы трех мамонтов (Адыча, Чукочья и Крестовка), которые жили на территории нынешней Северо-Восточной Сибири. Два из них оказались возрастом до 1,28 млн лет, еще один – примерно 620 000 лет.

Читайте также: Динозавры вымерли не из-за столкновения с астероидом: в Гарварде выдвинули версию

Чтобы хоть как-то вытащить информацию из сильно деградировавших макромолекул, исследователи десятки раз считывали миллионы их обрывков и затем при помощи компьютера "сшивали" полученные данные в единый образ. Расшифровка принесла новые данные в понимание эволюции этих громадных "слонов" древности.

Таким образом, был перебит прошлый рекорд 2013 года: до сих пор самым древним (поддающимся расшифровке) был генетический набор древней лошади: около 780 000 – 560 000 лет. "Первую скрипку" в исследовании останков животных из плейстоцена сыграл Центр палеогенетики в Стокгольме.

Еще совсем недавно считалось, что ДНК не может сохраняться дольше, чем 200 000 лет, даже в самых стойких к воздействию окружающей среды тканях вроде костной. Однако находки в вечной мерзлоте, где биомолекулы сохраняются значительно лучше, а также совершенствование технологий и научных подходов привели к значительному "углублению" в историю.

Работа по расшифровке геномов предков человека также ведется. Уже известна генетическая последовательность неандертальцев, частично – "денисовцев".

Читайте также: Веха в мировой науке. Проведено крупнейшее исследование генома украинцев: какие результаты 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
история наука исследование животные археология днк палеонтология генетика мамонт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 