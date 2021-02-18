Рекордный "нырок" в прошлое. Удалось расшифровать ДНК животных возрастом почти 1,3 млн лет

Установлен рекорд сохранности нитей дезоксирибонуклеиновой кислоты – одной из основных макромолекул, которые отвечают "за жизнь". Палеогенетики расшифровали участки сильно деградировавшей ДНК из зубов мамонтов: те жили примерно 1,3 млн лет назад. Об этом пишет журнал Nature.

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Мамонты появились, как принято считать в современной науке, в Африке. Произошло этого ~5 млн лет назад. Затем они расселились по всему северному полушарию и вымерли в Европе относительно недавно – примерно 200 000 лет назад.

Были изучены геномы трех мамонтов (Адыча, Чукочья и Крестовка), которые жили на территории нынешней Северо-Восточной Сибири. Два из них оказались возрастом до 1,28 млн лет, еще один – примерно 620 000 лет.

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Чтобы хоть как-то вытащить информацию из сильно деградировавших макромолекул, исследователи десятки раз считывали миллионы их обрывков и затем при помощи компьютера "сшивали" полученные данные в единый образ. Расшифровка принесла новые данные в понимание эволюции этих громадных "слонов" древности.

Таким образом, был перебит прошлый рекорд 2013 года: до сих пор самым древним (поддающимся расшифровке) был генетический набор древней лошади: около 780 000 – 560 000 лет. "Первую скрипку" в исследовании останков животных из плейстоцена сыграл Центр палеогенетики в Стокгольме.

Еще совсем недавно считалось, что ДНК не может сохраняться дольше, чем 200 000 лет, даже в самых стойких к воздействию окружающей среды тканях вроде костной. Однако находки в вечной мерзлоте, где биомолекулы сохраняются значительно лучше, а также совершенствование технологий и научных подходов привели к значительному "углублению" в историю.

Работа по расшифровке геномов предков человека также ведется. Уже известна генетическая последовательность неандертальцев, частично – "денисовцев".

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Евгений Пилипенко

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