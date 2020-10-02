Найдены обломки корабля Рейха. Янтарная комната может быть на глубине 88 метров – дайверы

Точное место в Балтийском море водолазы пока не раскрывают. Говорят, на дне – много разных сундуков

Польские водолазы из центра дайвинга Baltictech обнаружили на дне Балтийского моря хорошо сохранившиеся обломки немецкого крейсера "Карлсруэ" времен Второй мировой войны, который 11 апреля 1945 года потопили советские бомбардировщики. Они предполагают, что это внутри него могут быть пропавшие сокровища из Янтарной комнаты. Об этом пишет AP.

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Обломки корабля, нескольких военных машин, десятки сундуков и другое покоятся на глубине 88 м в десятках километров к северу от польского порта Устка.

В процессе поисков, которые продлились около года, им удалось получить доступ к документам союзников, Третьего Рейха и СССР, где описана судьба "Карлсруэ". Их использовали для уменьшения площади поисков.

СПРАВКА. В конце войны "Карлсруэ" привлекли к операции по эвакуации немецких войск и гражданских из Кенигсберга (ныне Калининград). 11 апреля 1945-го пароход покинул порт Пиллау (сейчас – Балтийск в Калининградской области РФ) со 150 военными полка Германа Геринга, 25 железнодорожниками, 888 гражданскими и сотнями тонн груза. Конвой следовал в немецкий порт Свинемюнде (ныне польский Свиноуйсьце). Утром 13 апреля корабль атаковали и потопили самолеты. Пароход утонул за три минуты. Спаслись только 113 пассажиров.

Тайну Янтарной комнаты не могут разгадать уже 75 лет. Это большой кабинет, созданный немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и затем подаренный Петру I. В его отделке преимущественно использовался янтарь.

Шедевр искусства XVIII века бесследно исчез во время ВМВ, когда нацисты по частям вывезли его Царского села.

"Не хотим "облажаться", но если немцы перевозили Янтарную комнату через Балтийское море, то этот крейсер был их последним шансом", – пишут дайверы в Facebook.

В 2003 году в России открыли реконструированную Янтарную комнату в Екатерининском дворце в пригороде Санкт-Петербурга.

В 2008 году бургомистр немецкого города Дойченедорф рядом с чешской границей заявил, что там, возможно, найдена Янтарная комната.

В 2017 году в Германии археологи заявили, что Янтарная комната якобы находится в пещерах под Дрезденом.

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Евгений Пилипенко

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