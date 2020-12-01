"Неглупо будет, если капиталисты разобьют СССР". Архивы о советско-финской войне – цитаты

Вчера, 30 ноября, была 81 годовщина начала советско-финской войны: Красная армия вторглась на территорию Финляндии. Несмотря на яростное сопротивление финнов и огромные потери агрессора (127–168 тысяч только убитых/умерших), победу одержал СССР: в марте 1940-го был подписан мирный договор, по которому советам переходило 11% финской территории с Выборгом. СССР исключили из Лиги наций.

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Издание Настоящее время вместе с украинским журналистом Эдуардом Андрющенко исследовали рассекреченные архивы КГБ Украины (сейчас хранятся в архиве СБУ) и узнали, что в армии многие не верили в быструю победу и были против войны. Официальная версия гласила, что агрессором выступала Финляндия: якобы она обстрела советскую территорию, однако многие историки считают, что это была провокация СССР – повод для вторжения.

В войне участвовали подразделения трех расположенных в Украине в/о Красной армии: Киевского, Харьковского и Одесского. Удалось отыскать документы двух округов из трех. Ниже – выдержки из доносов чекистов.

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"Я знаю, что это не Финляндия напала на нас, а это при учениях на море наши обстреляли сами свою территорию" (красноармеец 253-го гаубичного полка 7-й стрелковой дивизии Прокопчук в споре с сослуживцами);

"Советский Союз ведет агрессивную войну, а нам говорят, что мы боремся за мир" (красноармеец Степанюк);

"За что и за кого я должен итти на Финляндский фронт, за что мы будем воевать? Ведь финны просили мира и воевать они не хотят, а мы проповедуем политику мира и одновременно нападаем на мирный народ – душим его под маркой освобождения от гнета" (солдат Иван Бабан);

"Сами мы провоцируем войну, сами объявляем ее" (командир отделения 497-го полка 135-й стрелковой дивизии);

"(Буду) воевать так, как они (власти, — ред.) обеспечивают семьи" (младший командир Духниченко);

"Мы освободили украинский народ (оккупация Западной Украины при нападении на Польшу в сентябре 1939-го, — ред.)… и сами получили за это освобождение собачью жизнь, а когда освободим Финляндию, то хуже собачьей жизни станет" (красноармеец Константин Мартынюк);

"Завоевали Польшу – увеличили налоги, а завоюем Финляндию, так будут брать больше, и будешь ходить без штанов" (солдат Герасименко);

"Уже мы были на одном фронте, теперь гонят на второй, а скоро выдумают третий…" (красноармеец Конин);

"Хотя бы скорее какая-нибудь держава нас разбила, тогда бы мы ушли домой" (красноармеец Радченко);

"...Завязывается мировая война, и неглупо будет, если капиталисты разобьют СССР, потому что война начата Советским Союзом, а не капиталистами" (красноармеец Приходько из 131-й стрелковой дивизии);

"Сколько уже там полегло людей, и побьют немало, правильно финны писали в газетах, что один финн должен убить десять красноармейцев, так это и делается" (красноармеец Литвиненко);

"На Финляндском фронте творится ужас, не поддающийся описанию. Молодые бойцы, только что прибывшие в Ленинградский военный округ, принимают присягу и через 10-15 дней идут в бой, говорят, что приличное пушечное мясо" (красноармеец Дробат);

"Выполнять задания партии и правительства не хочу, а если и поеду, то оружие поверну в обратную сторону" (красноармеец Крысов).

"Мы не можем еще воевать, нашего народа много погибло по-дурному, особенно новичков. Финны после перемирия заявили, что мы можем только кричать "ура" и "за Сталина", а они – финны – слета нас обстреливали так, что 50 выбывало из строя. Финские офицеры все были при часах, хорошо одеты, очень патриотичны, наше "начальство" в боях мало участвовало, пряталось по штабам, в тылу, а "пешек" посылали на явную гибель" (участник боевых действий, экс-лектора Черниговского пединститута П. Отрешко).

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Отъезжающие на фронт бойцы 653-го запасного полка 13-й дивизии не знали, куда и зачем их везут: им никто этого не объяснил; уже в пути кто-то из солдат сказал, что их ждет Ленинград, а дальше – непонятно. Многие дезертировали в пути.

Была и почти анекдотическая ситуация. В январе 1940-го для отправки на фронт формировали "добровольческие" лыжные батальоны из членов комсомола. В сообщении НКВД говорится о комсомольцах из Сталинской (Донецкой) области, которым предложили съездить "на всеукраинские лыжные соревнования". "Прибыв в Харьков, нас направили в казармы, где мы узнали, что призваны якобы добровольно", – рассказывал комсомолец Пащенко.

Чтобы не ехать на фронт, многие прибегали к членовредительству: топором рубили, дробили пальцы на руке и наносили другие увечья. Издание пишет, что в декабре 1939-го "отмечались десятки таких случаев".

Больше о том, как описывали чекисты настроения бойцов РККА.

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Евгений Пилипенко

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