ВВС Финляндии отказываются от свастики на своих эмблемах: фото

Фото: Минобороны Финляндии

Военно-воздушные силы Финляндии убрали со своей эмблемы изображение свастики, которое использовалось там с 1918 года. Об этом пишет ВВС.

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Когда именно командование ВВС Финляндии приняло такое решение, неизвестно, об этом официально не сообщалось.

"Поскольку эмблемы подразделений носят на форме, было сочтено нецелесообразным и ненужным продолжать использовать эмблему старого подразделения, что время от времени вызывало недоразумения", - сказал представитель ВВС в комментарии агентству.

Военно-воздушные силы Финляндии используют свастику с момента их основания в 1918 году, вскоре после того, как страна стала независимой и задолго до того, как нацизм опустошил Европу.

До 1945 года на самолетах ВВС Финляндии изображалась синяя свастика на белом фоне. После Второй мировой войны символ заменили, но свастика все еще фигурировала в некоторых эмблемах, флагах и украшениях ВВС, в том числе на униформе.

Свастика стала ассоциироваться с финскими ВВС из-за шведского дворянина, графа Эрика фон Розена. Он использовал свастику как личный символ удачи. Когда граф подарил первый самолет зарождающимся военно-воздушным силам нового независимого соседа Швеции в 1918 году, на нем была нарисована синяя свастика. С тех пор это изображение использовали на всех военных самолетах.

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Несмотря на то, что в свастике Эрика фон Розена не было ничего нацистского, впоследствии он стал ведущей фигурой в национал-социалистическом движении Швеции 1930-х годов. Он даже стал зятем Германа Геринга.

Свастика до сих пор используется на эмблеме Военно-воздушной академии Финляндии.



Военно-воздушная академия Финляндии (фото - сайт ВВС Финляндии)

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