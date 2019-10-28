Житель Кривого Рога получил год условно за футболку с гербом СССР

Суд (фото - pixabay.com)

Дзержинский райсуд Кривого Рога приговорил местного жителя к году ограничения свободы условно за публичную демонстрацию символики тоталитарного режима. Об этом говорится в приговоре суда.

Согласно материалам дела, 14 июня 2019 г мужчина находился в торгово-развлекательном центре в футболке красного цвета с изображением государственного герба СССР, который включает изображение серпа, молота та пятиконечной звезды, публичное использование которых запрещено.

Суд признал мужчину виновным в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.436−1 (Распространение символики тоталитарных режимов) УК.

Поскольку обвиняемый заключил сделку со следствием, признав вину, суд постановил освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

14 октября СБУ в Днепропетровской области задержала таксиста, который, по информации спецслужбы, агитировал в интернете за отделение области от Украины.