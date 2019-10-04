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В Днепре задержали агитатора за отделение области - СБУ

В Днепре задержали агитатора за отделение области - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua
04.10.2019, 17:44

Мужчина, будучи таксистом, открыто демонстрировал на своем авто символику РФ и пропагандировал клиентам идеи "русского мира", говорят в СБУ

СБУ задержала в Днепропетровской области таксиста, который, по информации спецслужбы, агитировал в интернете за отделение области от Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный, отметили в ведомстве, позиционировал себя как сторонник "российского казачества", Русской православной церкви и монархизма.

По данным СБУ, украинец активно поддерживал временную оккупацию Крыма и части Донбасса.

"Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации", - сказано в сообщении.

Также он поддерживал контакты с членами "казачьих формирований" пророссийских террористов в Донбассе.

Кроме того в СБУ рассказали, что мужчина, будучи частным таксистом, открыто демонстрировал на своем авто символику страны-агрессора РФ и пропагандировал клиентам идеи "русского мира".

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) УК.

1 октября в СБУ уже сообщали о разоблачении контрразведкой очередного пропагандиста "русского мира". По данным службы, он якобы пропагандировал в интернете отделение Днепропетровской области. Тогда в ведомстве сообщили, что мужчине сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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сбу сепаратизм пропаганда днепр
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