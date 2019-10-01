СБУ объявила подозрение представителю "российского землячества"

Документы задержанного в Днепре (Фото: СБУ)

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении контрразведкой очередного пропагандиста "русского мира". Об этом во вторник сообщила пресс-служба СБУ.

Как установили в спецслужбе, гражданин Украины, представитель Днепровского землячества России якобы готовил и размещал в интернете антиукраинские материалы в поддержку террористических ЛДНР и так называемой Новороссии. В СБУ также заявили, что мужчина призывал к созданию фейковой Днепропетровской народной республики.

"По словам агитатора, он был завербован ФСБ РФ на материальной основе во время пребывания на территории страны-агрессора в Москве. Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, проживающих в РФ", - сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что за свою деятельность мужчина получал деньги. Его также подозревают в сборе разведывательной информации об обстановке в регионе.

"Показательно, что во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровщины получил от российской спецслужбы награду - медаль к 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ", - отметили в спецслужбе.

Во время обысков у него нашли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые он использовал в своей деятельности. Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за что ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в СБУ заявляли о задержании возможного финансиста боевиков.

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