Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ объявила подозрение представителю "российского землячества"

СБУ объявила подозрение представителю "российского землячества" - Фото
Документы задержанного в Днепре (Фото: СБУ)
01.10.2019, 16:37

В спецслужбе заявляют, что мужчина был завербован ФСБ РФ

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении контрразведкой очередного пропагандиста "русского мира". Об этом во вторник сообщила пресс-служба СБУ.

Как установили в спецслужбе, гражданин Украины, представитель Днепровского землячества России якобы готовил и размещал в интернете антиукраинские материалы в поддержку террористических ЛДНР и так называемой Новороссии. В СБУ также заявили, что мужчина призывал к созданию фейковой Днепропетровской народной республики.

"По словам агитатора, он был завербован ФСБ РФ на материальной основе во время пребывания на территории страны-агрессора в Москве. Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, проживающих в РФ", - сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что за свою деятельность мужчина получал деньги. Его также подозревают в сборе разведывательной информации об обстановке в регионе. 

"Показательно, что во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровщины получил от российской спецслужбы награду - медаль к 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ", - отметили в спецслужбе.

Во время обысков у него нашли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые он использовал в своей деятельности. Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за что ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: СБУ: В Одессе задержали интернет-сепаратиста - фото

Напишите нам
сбу контрразведка днепр российское землячество фсб
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 