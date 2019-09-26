СБУ: В Одессе задержали интернет-сепаратиста - фото

Задержанный интернет-агитатор (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Одессе интернет-агитатора, которого заподозрили в распространении антиукраинских материалов в запрещенной соцсети Вконтакте. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

По данным СБУ, житель Одессы был администратором сепаратистской группы в соцсети. Там он размещал посты с призывами нарушения территориальной целостности и изменения границы Украины, а также записи в поддержку террористов ЛДНР.

Во время обысков у него нашли компьютерную технику с доказательствами актиукраинской деятельности. Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведутся следственные действия.

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