СБУ поймала в Донбассе артиллериста боевиков: фото

Задержанный за сотрудничество с боевиками (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Луганской области мужчину по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Контрразведчики спецслужбы установили, что житель оккупированного ныне Луганска в 2015 года присоединился к поддерживаемым страной-агрессором Россией боевикам ЛНР. Там он находился в рядах артиллерийского подразделения и участвовал в боевых действиях против украинских бойцов.

"Злоумышленник задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию", - сообщили в СБУ и уточнили, что ему уже сообщено о подозрении в создании террористической организации.

Мужчина арестован, продолжается досудебное расследование.

Ранее в Донбассе задержали мужчину по подозрению в участии в рядах террористической ЛНР.

Читайте также: В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото