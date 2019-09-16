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СБУ поймала в Донбассе артиллериста боевиков: фото

СБУ поймала в Донбассе артиллериста боевиков: фото - Фото
Задержанный за сотрудничество с боевиками (Фото: СБУ)
16.09.2019, 19:05

Ему уже сообщили о подозрении и арестовали

Служба безопасности Украины задержала в Луганской области мужчину по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Контрразведчики спецслужбы установили, что житель оккупированного ныне Луганска в 2015 года присоединился к поддерживаемым страной-агрессором Россией боевикам ЛНР. Там он находился в рядах артиллерийского подразделения и участвовал в боевых действиях против украинских бойцов.

"Злоумышленник задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию", - сообщили в СБУ и уточнили, что ему уже сообщено о подозрении в создании террористической организации.

Мужчина арестован, продолжается досудебное расследование.

Ранее в Донбассе задержали мужчину по подозрению в участии в рядах террористической ЛНР.

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Донбасс боевик артиллерия лнр
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