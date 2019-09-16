В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото

16 сентября в Мариуполе расстреляли боевика террористической организации ДНР Романа Джумаева. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Факт убийства в городе Мариуполе - да, у нас зарегистрирован. На месте работает следственная оперативная группа и руководство полиции", - сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

Она также подтвердила, что погибший – боевик Роман Джумаев.

Мариупольский портал 0629 сообщает, что неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев, и расстреляли его в упор. Он получил семь ранений - и скончался на месте.

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Место происшествия (видео - Николай Рябченко/Facebook)

В дежурной части Левобережного района Мариуполя комментировать информацию корреспонденту LIGA.net отказались, заявив, что опубликуют детали в течение 24 часов.

Справка. По информации Радио Свобода, Джумаев летом 2014 пошел воевать против ВСУ на стороне сепаратистов. Участвовал в боях за Дебальцево и в боях с "киборгами" в Донецком аэропорту.

Как сообщает 0629, в руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников. В последнее время он жил в Мариуполе, где находился под домашним арестом.

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