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Минировал и подрывал мосты. В Донбассе задержали боевика - фото

Минировал и подрывал мосты. В Донбассе задержали боевика - фото - Фото
Фото: facebook.com/csomvd
12.09.2019, 12:56

По данным полиции, террорист прятался и жил в лесу Луганской области

В Луганской области правоохранители задержали боевика, который минировал и подрывал мосты, автодороги на подконтрольной Украине территории. Об этом в Facebook сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.

Оперативники установили местонахождение и задержали 51-летнего мужчину, который с 2014 года был в розыске.

В полиции сообщили, что боевик ранее входил в состав бандформирования "Полтинник", нес службу на блокпостах, сооружал фортификационные сооружения, минировал автодороги и подрывал мосты.

"Правоохранители установили место в лесу, где мужчина обустроил для себя "жилище", и наблюдая за ним, задержали его в тот момент, когда он выйдя из леса, пришел в дом одного из пенсионеров для того, чтобы подзарядить свой мобильный телефон", - уточнила Погукай.

Задержанный мужчина признался правоохранителям, что минировал дорогу на Соледар и мосты в Лисичанске, а также взорвал Томашовский мост, расположенный между Лисичанском и Рубежное.

Полиция изъяла стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножа к винтовке.

Открыто уголовное производство по статьям 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

  • Ранее сообщалось, что в Луганской области полицейские разоблачили и задержали боевика террористической организации ЛНР, который ехал открывать визу в Прибалтику.
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взрыв боевик мост татьяна погукай
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