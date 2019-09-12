Ехал открывать визу в ЕС. В Донбассе задержали боевика: видео

В Луганской области полицейские разоблачили и задержали боевика террористической организации ЛНР. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер областной Нацполиции Татьяна Погукай.

По ее словам, во время проверки документов среди пассажиров автобуса, который следовал в Харьков, полицейские обнаружили 35-летнего жителя Хрустального (бывший Красный Луч, - ред.), который по оперативной информации значится, как участник незаконного вооруженного формирования.

"Мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Прибалтику и "начать жизнь с чистого листа", - уточнила Погукай.

Подозреваемый рассказал оперативникам, что в конце ноября 2014 года "в связи с тяжелым материальным положением" вступил в ряды "4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР", где был водителем.

Занимался перегоном военной техники из России на временно оккупированную территорию Луганской области и получал сначала зарплату в размере $300, а позже - 15 000 российских рублей. "Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, мужчина покинул ряды боевиков", - уточнила Погукай.

Открыто уголовное производство по ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

4 сентября сотрудники СБУ задержали харьковчанку, которая может быть причастной к организации поставок продуктов боевикам .

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