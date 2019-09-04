Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Харьковчанка создала фирмы для поставок продуктов боевикам - СБУ

Харьковчанка создала фирмы для поставок продуктов боевикам - СБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
04.09.2019, 07:01

Оперативники задержали женщину в пограничном пункте пропуска Гоптовка при въезде в Украину

Задержали одного из организаторов схемы противоправной поставки пищевой продукции во временно оккупированный Донбасс и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары во временно оккупированный Донбасс по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одной из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн грн

По данным СБУ, для избежания уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска Гоптовка при въезде в Украину.

Ей сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • 24 июня сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставок продуктов питания во временно оккупированный Донбасс.

 

Напишите нам
боевики сбу продукты схемы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 