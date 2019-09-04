Харьковчанка создала фирмы для поставок продуктов боевикам - СБУ

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Задержали одного из организаторов схемы противоправной поставки пищевой продукции во временно оккупированный Донбасс и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары во временно оккупированный Донбасс по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одной из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн грн

По данным СБУ, для избежания уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска Гоптовка при въезде в Украину.

Ей сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.