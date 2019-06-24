Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.06.2019, 13:31

Раскрыли схему поставок продуктов в оккупированный Донбасс: фото

Раскрыли схему поставок продуктов в оккупированный Донбасс: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Следователи СБУ объявили о подозрении трем фигурантам

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставок продуктов питания во временно оккупированный Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года два отечественных коммерческие предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

По данным СБУ, коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания в ОРДЛО на общую сумму более 500 млн грн.

"После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась организаторами противоправной схемы на территории ОРДЛО", - уточнили в пресс-службе.

По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одну из африканских стран начислен и подтвержден экспертизой нанесенный ущерб госбюджету в размере 7,7 млн грн.

Следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

21 июня 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал финансирования террористической организации ДНР.

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, продукты, ордло, схема
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 