Раскрыли схему поставок продуктов в оккупированный Донбасс: фото

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставок продуктов питания во временно оккупированный Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года два отечественных коммерческие предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

По данным СБУ, коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания в ОРДЛО на общую сумму более 500 млн грн.

"После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась организаторами противоправной схемы на территории ОРДЛО", - уточнили в пресс-службе.

По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одну из африканских стран начислен и подтвержден экспертизой нанесенный ущерб госбюджету в размере 7,7 млн грн.

Следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

21 июня 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал финансирования террористической организации ДНР.