Задержали боевика "русской православной армии": видео

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления на админгранице с Крымом задержали боевика. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера с территории временно оккупированного Крыма в пункт въезда-выезда Чонгар прибыл 35-летний боевик с позывным "Коршун".

Во время проверки пограничники установили, что он подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в Донбассе и находится в розыске.

"Установлено, что гражданин в 2014 году по указанию российских кураторов активно участвовал в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на в съезде в Донецк со стороны Новотроицка", - отметили в пресс-службе.

Боевик разочаровался в идеях "русского мира" и уехал на заработки в Россию.

Задержанного боевика пограничники передали сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.