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СБУ задержала завербованную боевиками луганчанку: фото

СБУ задержала завербованную боевиками луганчанку: фото - Фото
Задержанная за сотрудничество с боевиками (Фото: СБУ)
19.09.2019, 16:15

Для конспирации задержанная "помогала" военным домашними продуктами

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донбассе жительницу Луганской области по подозрению в работе на пророссийских террористов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Женщину подозревают в передаче бандформированиям разведывательной информации. Уже установлен факт ее вербовки гибридными войсками во время посещения оккупированной территории по личным делам. С тех пор, заявляют в СБУ, она была на контакте с представителями так называемой разведки МГБ ЛНР.

"Следователи СБУ задокументировали, что информатор собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных сил Украины, которые задействованы в проведении операции объединенных сил, их численности, личном составе, вооружении, дислокации, организации охраны", - говорится в сообщении.

Для конспирации женщина "помогала" военным, предлагая домашние продукты, рассказали в спецслужбе. Ее задержали недалеко от района боевых действий в Луганской области при попытке передачи информации. Задержанной уже сообщено о подозрении, решается вопрос о мере пресечения.

Кроме того, была установлена личность представителя террористов, который завербовал женщину. Он также является фигурантом уголовного дела.

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