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Пожар в зоне ЧАЭС. Задержана женщина за поджог "из-за мести"

Пожар в зоне ЧАЭС. Задержана женщина за поджог "из-за мести" - Фото
Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: Нацполиция)
12.09.2019, 20:45

Ликвидация пожара продолжается

В полиции Киевской области рассказали подробности расследования пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. 

В четверг была установлена личность предполагаемой подозреваемой в поджоге, позже ее задержали. Это жительница Иванковского района, которая, как предполагают в полиции, подожгла траву с целью мести бывшим работодателям. Которые, якобы, не выплатили ей деньги. Огонь быстро перекинулся на лес, а затем - на территорию Чернобыльской зоны.

Ликвидация пожара продолжается, задействана авиация и спецтехника. Подозреваемая дает показания следователям. По факту открыто уголовное дело по ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.

  • 11 сентября рядом с селом Новые Соколы, которое находится в 50 км от Чернобыля и всего в 1,5 км от Зоны отчуждения, начался лесной пожар.

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