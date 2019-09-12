Пожар в зоне ЧАЭС. Задержана женщина за поджог "из-за мести"

В полиции Киевской области рассказали подробности расследования пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
В четверг была установлена личность предполагаемой подозреваемой в поджоге, позже ее задержали. Это жительница Иванковского района, которая, как предполагают в полиции, подожгла траву с целью мести бывшим работодателям. Которые, якобы, не выплатили ей деньги. Огонь быстро перекинулся на лес, а затем - на территорию Чернобыльской зоны.
Ликвидация пожара продолжается, задействана авиация и спецтехника. Подозреваемая дает показания следователям. По факту открыто уголовное дело по ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.
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