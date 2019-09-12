50 км до Чернобыля. В Киевской области загорелся лес – видео

11 сентября рядом с селом Новые Соколы, которое находится в 50 км от Чернобыля и всего в 1,5 км от Зоны отчуждения, начался лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациями (ГСЧС).

Пожар начался около 12:35. Сначала загорелась лесная подстилка, однако потом пламя охватило и деревья. К вечеру из-за сильного ветра площадь возгорания расширилась. Сейчас она составляет около 6 гектар.

К тушению пожара привлечены 62 человека и 11 единиц техники. Спасатели применяют авиацию авиацию: они используют два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

С конца весны поток туристов в Чернобыльскую зону вырос почти в два раза. Причина - выход одноименного сериала от НВО.

В конце августа ученые нашли в Зоне "крылатую медведицу".

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