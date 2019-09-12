Есть опасные объекты. Ученые исследовали реку Припять: что нашли

В Госагенстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) представили результаты научных исследований дна и вод реки Припять в пределах Чернобыльского заповедника.
Ученые 8-21 августа провели радиационно-экологический мониторинг, гидрографические, гидроакустические и гидрологические исследования, чтобы определить проблемные участки, которые могут представлять опасность для судоходства и посещение зоны отчуждения водными маршрутами.
Отмечается, что в прибрежных полосах и русле реки Припять обнаружили более 20 подводных и шесть надводных объектов, представляющих навигационную опасность (частично или полностью затонувшие суда и баржи, мели, камни и т.д.).
Также ученые нашли группу объектов, представляющих экологическую опасность, связанную с утечкой из них остатков нефтепродуктов.
Еще часть объектов, найденных во время гидроакустической съемки требуют дополнительного изучения и регистрации на картах для возможности мониторинга и повторного их исследования.
Сообщается, что для того, чтобы использовать реку для судоходства необходимо убрать затонувшие и брошенные объекты с русловой и прибрежной части при условии, что такие работы не приведут дополнительного загрязнения реки радионуклидами или остатками нефтепродуктов.
В ГАЗО пишут, что будет проведено тщательное исследование всех потенциально радиационно-опасных объектов в прибрежных полосах и русле реки Припять.
Кроме того, во время гидрографических исследований было обнаружено районы перекатов, которые требуют проведения углубления дна, чтобы обеспечить надлежащие условия для судоходства.
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