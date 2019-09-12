Есть опасные объекты. Ученые исследовали реку Припять: что нашли

Припять (Фото: пресс-служба ДАЗВ)

В Госагенстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) представили результаты научных исследований дна и вод реки Припять в пределах Чернобыльского заповедника.

Ученые 8-21 августа провели радиационно-экологический мониторинг, гидрографические, гидроакустические и гидрологические исследования, чтобы определить проблемные участки, которые могут представлять опасность для судоходства и посещение зоны отчуждения водными маршрутами.

Отмечается, что в прибрежных полосах и русле реки Припять обнаружили более 20 подводных и шесть надводных объектов, представляющих навигационную опасность (частично или полностью затонувшие суда и баржи, мели, камни и т.д.).

Также ученые нашли группу объектов, представляющих экологическую опасность, связанную с утечкой из них остатков нефтепродуктов.

Еще часть объектов, найденных во время гидроакустической съемки требуют дополнительного изучения и регистрации на картах для возможности мониторинга и повторного их исследования.

Сообщается, что для того, чтобы использовать реку для судоходства необходимо убрать затонувшие и брошенные объекты с русловой и прибрежной части при условии, что такие работы не приведут дополнительного загрязнения реки радионуклидами или остатками нефтепродуктов.

В ГАЗО пишут, что будет проведено тщательное исследование всех потенциально радиационно-опасных объектов в прибрежных полосах и русле реки Припять.

Кроме того, во время гидрографических исследований было обнаружено районы перекатов, которые требуют проведения углубления дна, чтобы обеспечить надлежащие условия для судоходства.

31 июля сообщалось, что для посещений зоны отчуждения вокруг ЧАЭС были разработаны водные маршруты по рекам Припять и Уж.

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