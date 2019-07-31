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Чернобыль. В зоне появятся маршруты по рекам Припять и Уж

Чернобыль. В зоне появятся маршруты по рекам Припять и Уж - Фото
Зона отчуждения (фото - LIGA.net)
31.07.2019, 17:28

В ГАЗО отмечают, что водные маршруты дадут возможность увидеть природу зоны отчуждения

Для посещений зоны отчуждения вокруг ЧАЭС были разработаны водные маршруты по рекам Припять и Уж. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Отмечается, что это было сделано во исполнение указа президента, касающегося развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Сообщается, что к разработке маршрутов привлекали специалистов Чернобыльского заповедника, ГСП Экоцентр и ГП ЦОТИЗ.

Как отмечает руководство ГАЗО, развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами - в связи с почти десятикратным ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет. Кроме того, пишут в ГАЗО, водные маршруты дадут возможность увидеть природу зоны отчуждения.

Сообщается, что все маршруты проверены дозиметристами и безопасны для посетителей. Сейчас проводятся организационные мероприятия по внедрению новых маршрутов для посетителей.

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6 июня сообщалось, на текущий год выделено 81,4 млн грн на реконструкции мостов через реку Уж в селе Череваш и через лесную реку возле села Залесье (оба Иванковский район Киевской области).

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чернобыль припять ГАЗО чаэс зона отчуждения
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