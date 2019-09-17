В Луганской области задержан "грибник" с гранатой - фото

В Луганской области пограничники с состава операции объединенных сил задержали неизвестно с осколочной гранатой РГД-5. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
По данным пресс-службы, во время реализации оперативной информации, приграничный наряд Лисичанского загона выявил неизвестного мужчина в лесополосе рядом с городом Счастье.
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Пограничники установили, что мужчина не имел при себе документов и переносит гранату.
Он был задержан, а граната изъята.
Сейчас неизвестного уже передали представителям Нацполиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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