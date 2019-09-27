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СБУ взяла возможного финансиста боевиков: обналичил 100 млн грн

СБУ взяла возможного финансиста боевиков: обналичил 100 млн грн - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
27.09.2019, 12:41

По информации Службы безопасности Украины, задержанный ранее был сотрудником Министерства внутренних дел

В Запорожье Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел, который, по данным следствия, организовал и проводил масштабные финансовые операции для оккупантов в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как заявляют в пресс-службе, в 2015 году задержанный добровольно пришел к террористам, где занял должность "финансиста" в "финансово-экономической службе". 

Используя ряд платежных карт украинских банков, по информации следствия, он проводил финансовые операции в интересах боевиков. 

СБУ сообщает, что общая сумма сделок составила 100 млн гривень. 

Полученные средства боевики легализировали через многоразовые переводы между карточными счетами физических лиц. 

Следствие установило, что значительная часть прибыли попадала непосредственно к лидерами террористов и использовалась для закупки военного оборудования, техники и ремонта. 

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

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